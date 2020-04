Bic : L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC se tiendra à huis clos le mercredi 20 mai 2020

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC se tiendra à huis clos, le mercredi 20 mai 2020

Clichy, France, 15 avril 2020 – Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement français (arrêté n ° 2020-321 du 25 mars 2020) pour limiter la propagation du virus, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIETE BIC se tiendra le 20 mai 2020 à 16h00, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

Elle sera retransmise en direct en audio conférence ; une rediffusion sera disponible sur le site internet de BIC. La présentation et le transcript seront mis à la disposition des actionnaires via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires .

Nous encourageons les actionnaires à voter par correspondance, en retournant le formulaire de vote à la banque centralisatrice Société Générale Securities Services au plus tard le 15 mai 2020 ou par internet sur la plateforme Votaccess jusqu’au 19 mai à 15 heures.

Préalablement à l'Assemblée Générale, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions en envoyant, au plus tard le 14 mai 2020, un courriel à l'adresse suivante: investors.info@bicworld.com . Les réponses seront apportées pendant l'Assemblée Générale, puis publiées sur le site Internet du Groupe avec le compte-rendu.

L'avis de convocation a été publié ce jour au BALO. Les documents et informations seront disponibles sur le site internet du Groupe avant l'Assemblée Générale via le lien suivant: https://www.bicworld.com/fr/investisseurs/actionnaires .

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes – +33 6 87 89 33 51



sophie.palliez@bicworld.com Relations Investisseurs Contacts Presse Michèle Ventura + 33 1 45 19 52 98



michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise +33 1 45 19 51 51 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com



Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 85 isegonzac@image7.fr

AGENDA 2020 – TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER

Résultats du 1er Trimestre 2020 23 Avril 2020 Conference call et Webcast Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Audio Webcast Résultats du 1er semestre 2020 29 Juillet 2020 Conference call et Webcast Résultats du 3e Trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conference call et Webcast

