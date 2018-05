Bic : Prolongation de l’exposition de la Collection BIC au CENTQUATRE-PARIS

02-Mai-2018

Forte de son succès public, l'exposition de la Collection BIC est prolongée jusqu'au 27 mai 2018 au CENTQUATRE-PARIS. Une exposition inédite de plus de 150 œuvres, rassemblant des artistes du monde entier, inspirés par BIC®. Des performances artistiques sont également programmées dans les prochaines semaines.

Cette collection, commencée à la fin des années 1990 lors d'une exposition en Italie consacrée à l'aventure de Marcel Bich, rassemble aujourd'hui près de 250 œuvres d'artistes internationaux reconnus ou émergents. Le point commun des œuvres ? Avoir été réalisées ou inspirées par des produits BIC®.

Plus de 150 œuvres aussi diverses qu'exceptionnelles ont été sélectionnées pour un parcours inédit rassemblant le travail de 80 artistes. BIC® inspire la mode et le design avec les créations de Proêmes de Paris, les luminaires de Paolo Ulian ainsi que la « robe briquets » d'Oscar Carvallo. Les dessins d'artistes aussi illustres qu'Alberto Giacometti ou René Magritte, Fernand Léger ou Alighiero Boetti ouvrent sur une Galerie de portraits avec THE KID, Enam Bosokah et Martin Parr. Des installations surprenantes réalisées spécialement pour l'exposition jalonnent le parcours avec les 15 000 stylos d'Herbert Hinteregger, le planisphère de Janaina Mello Landini ou les paysages photographiques d'Hicham Berrada. Et alors que Claude Closky offre deux grands ensemble inédits, la jeune génération française d'artistes s'impose avec Geoffrey Crespel, Anne-Flore Cabanis et Vincent Servoz. Clin d'œil en fin de balade avec des œuvres uniquement réalisées au bleu BIC® et aux célèbres quatre couleurs.

Performances artistiques à venir

En marge du parcours de l'exposition et dans l'esprit de créativité partagé par BIC et le CENTQUATRE-PARIS, trois artistes de la Collection BIC vont réaliser des performances en y associant le public :

- Samedi 05 mai / 11h : Anne-Flore Cabanis, artiste française, animera de 11h à 12h30 la rencontre « BIC ton portrait », organisée dans le cadre de l'Atelier des Petits.

- Samedi 12 mai / 16h : Le public sera convié à réaliser une œuvre avec Ji Soo Yoo, artiste coréenne, lauréate du Prix BIC® 2017 de création contemporaine, et Teresa Poester, artiste brésilienne qui est à l'initiative de cette performance.

Les éditions limitées de la Boutique de l'exposition

Le catalogue de l'exposition ainsi que plusieurs objets collector en édition limitée et en lien avec l'exposition sont en vente sur place à la Boutique de La Collection BIC. Ils sont également disponibles en ligne sur www.bicartshop.com.

Informations pratiques

Commissariat : Hervé Mikaeloff et Ingrid Pux

- Entrée libre du mardi au vendredi 14h00-19h00 / le week-end 12h00-19h00

- Fermée le 1er mai

Visuels de l'exposition disponibles sur :https://drive.google.com/drive/folders/1jAxNjH8dCVdsuVOkIVlQLunUnWjuxT7w?usp=sharing

