Bic : Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux

oPart variable de la rémunération 2018 : après examen des critères d'attribution et par rapport à un objectif cible de 422 250 US dollars (357 536 euros1) la part variable de James DiPietro pour 2018 a été arrêtée à 419 322 US dollars (355 057 euros 1), soit 99.3 % de la cible. Les critères d'attribution de cette part variable sont décrits dans le Document de référence 2018 ( https://www.bicworld.com/fr ) .

o735 000 dollars américains (622 354 euros1) (+8,9% vs. 2018) pour Gonzalve Bich, Directeur Général. Le Comité des Rémunérations a recommandé cette augmentation au regard de la performance et de l'expérience du Directeur Général et des pratiques de marché ;

ÀPROPOS DE BIC

