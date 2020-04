Bic : Résultats du 1er Trimestre 2020 Communiqué de Presse

RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET RÉSULTAT D'EXPLOITATION NORMALISÉ

en millions d'euros T1 2019 T1 2020 Chiffre d'affaires 415,4 357,0 Marge brute 211,3 182,4 Taux de marge brute 50,9% 51,1% Résultat d'exploitation 54,6 23,0 Marge d'exploitation 13,1% 6,4% Eléments non-récurrents - 2,3 Résultat d'exploitation normalisé 54,6 25,3 Marge d'exploitation normalisée 13,1% 7,1%

Au 1er trimestre 2020, les éléments non-récurrents incluent 2,3 millions d'euros de coûts de restructuration.

La stabilisation de la marge brute au 1er trimestre 2020 s'explique par l'impact favorable des effets de change et de la baisse des coûts des matières premières, en partie effacé par l'absorption défavorable des coûts fixes et une augmentation des dépenses de promotion en soutien du développement de l'activité. La marge d'exploitation normalisée du 1er trimestre 2020 a été affectée par l'augmentation des dépenses d'exploitation et autres dépenses, liée à la forte baisse du chiffre d'affaires ainsi qu'aux coûts de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

PRINCIPAUX COMPOSANTSDE LA VARIATION DE LA MARGE T1 2019 T1 2020 D'EXPLOITATIONNORMALISÉE (en points) vs. T1 2018 vs. T1 2019 • Variation de la marge brute (coûts de production) (2,9) +0,2 • Soutien à la marque (1,4) (0,2) • Dépenses d'exploitation et autres dépenses +0,7 (6,0) Variation de la marge d'exploitation normalisée (3,6) (6,0)

RÉSULTAT NET ET BÉNÉFICE NET PAR ACTION

en millions d'euros T1 2019 T1 2020 Résultat d'exploitation 54,6 23,0 Résultat financier 0,8 11,8 Résultat avant impôts 55,4 34,8 Taux effectif d'imposition 29,0% 28,0% Résultat Net Part du Groupe 39,3 25,0 Résultat Net Part du Groupe normalisé5 40,1 26,9 Résultat net Part du Groupe par action normalisé (en euros) 0,89 0,60 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 0,87 0,56

Au 1er trimestre 2020, l'augmentation du résultat financier s'explique par l'impact favorable plus important en 2020 de la réévaluation des actifs financiers libellés en dollars US (contre le BRL et MXN).

5 Hors impact des coûts de restructuration 2020 et de l'application de la norme d'hyperinflation en Argentine en 2019 et 2020.