Bic : a bouclé les cessions de Bic Sport et à Haco

02/01/2019 | 09:31

Bic annonce ce matin la finalisation de deux cessions. Il s'agit d'une part la cession de Bic Sport, filiale de planche à voile créée en 1979, au spécialiste estonien des 'sports de pagaie' (kayak, kite-surf) Tahe Outdoors. Le montant de l'opération, qui interviendra sous conditions selon une valeur d'entreprise allant de six à neuf millions d'euros.



D'autre part, le groupe français a également bouclé le transfert de la propriété de ses sites de production est-africains de briquets, rasoirs et stylos jetables au groupe kenyan Haco Industries, ainsi que les activités de distribution afférentes.









