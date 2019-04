Bic : a racheté 126.408 actions en mars

05/04/2019 | 18:03

Bic annonce avoir racheté, durant le mois de mars, 126.408 de ses propres actions, pour un montant total de plus de 10,47 millions d'euros.



Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de 82,4094 euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.