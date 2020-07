Bic : annonce la nomination d'un nouveau directeur financier, Chad Spooner

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de rasoirs, briquets et stylos Bic a annoncé la nomination effective ce lundi d'un nouveau directeur financier, Chad Spooner, disposant de "plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance" et qui était précédemment directeur financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé.

Chad Spooner, qui a débuté sa carrière chez General Electric, succède à Jim DiPietro en tant que directeur financier et membre du comité exécutif, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'ancien directeur financier, Jim DiPietro, devient pour sa part conseiller stratégique du directeur général, Gonzalve Bich, mais quitte ses fonctions de directeur général délégué.

