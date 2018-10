Bic : baisse de 31% du résultat net sur neuf mois

24/10/2018 | 08:22

Le groupe Bic publie au titre des neuf premiers mois de l'année un résultat net part du groupe de 127,6 millions d'euros, en baisse de 31,5%, et une marge d'exploitation normalisée de 18,4%, en recul de 1,1 point.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de papeterie, briquets et rasoirs jetables s'est établi à 1.436,8 millions d'euros, en baisse de 6,9% en publié et en hausse de 0,3% à base comparable, écart qui provient essentiellement d'une variation défavorable de devises.



Sur l'ensemble de 2018, Bic prévoit une progression du chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% à base comparable, les trois catégories contribuant à la croissance, ainsi qu'une marge d'exploitation normalisée comprise entre 17% et 18%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.