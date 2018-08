Bic : baisse de 45% du résultat net au 1er semestre

01/08/2018 | 07:54

Bic publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en baisse de 45% à 70,8 millions d'euros, et une marge d'exploitation normalisée de 19,6% à comparer à 20,3% au premier semestre 2017.



Le chiffre d'affaires du fabricant de produits de consommation courante s'est établi à 959,3 millions d'euros, en baisse de 10,5% en publié et de 1,9% à base comparable, l'écart s'expliquant essentiellement par un impact défavorable de la variation de devises de -7,4%.



'Nos perspectives pour l'ensemble de l'année demeurent inchangées. Nous restons concentrés sur nos objectifs, capitalisant sur la qualité de notre marque afin de rester au plus près de nos consommateurs', déclare le directeur général Gonzalve Bich.



