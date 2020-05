Bic : cinq 'chantiers' face à la crise

20/05/2020 | 09:04

Bic annonce cinq chantiers destinés à améliorer sa résilience à court terme dans le contexte de la crise du Covid-19 et à renforcer son plan de transformation 'BIC 2022 - Invent the Future' pour accélérer sa croissance à long terme.



Ces cinq chantiers visent à maîtriser les dépenses d'exploitation, protéger le cash flow, favoriser l'innovation, adapter les opérations et stimuler la croissance. Bic ajoute que plusieurs initiatives de son plan 'BIC 2022' ont déjà été mises en oeuvre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.