Bic : confirme ses objectifs 2019 malgré des comptes semestriels inférieurs aux attentes

Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2019, malgré la publication de résultats inférieurs aux attentes pour le premier semestre, au cours duquel le groupe a fait face à des conditions de marché défavorables dans ses trois activités.

"Les résultats du premier semestre 2019 ont été affectés par un décalage des ventes de rentrée scolaire dans la papeterie et un environnement difficile dans les briquets aux Etats-Unis. Nous avons cependant retrouvé une dynamique positive dans les rasoirs, grâce aux produits à valeur ajoutée et réussi à maintenir ou à accroître nos parts de marché dans la plupart de nos zones géographiques. Nos perspectives pour 2019 demeurent inchangées", a déclaré Gonzalve Bich, directeur général de Bic, dans un communiqué.

Pour 2019, Bic a confirmé viser une "légère" croissance de son chiffre d'affaires en base comparable et une marge d'exploitation normalisée comprise entre 16,5% et 18%, après 18,1% en 2018.

Le résultat net du groupe est ressorti à 89,6 millions d'euros sur les six premiers mois de 2019, en hausse de 26,6% sur un an.

Le bénéfice d'exploitation normalisé a atteint 153,1 millions d'euros, en recul de 18,7%. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 960,2 millions d'euros, en hausse de 0,1% à données publiées mais en baisse de 1,6% à base comparable. La marge d'exploitation normalisée s'est repliée à 15,9%, contre 19,6% un an auparavant.

Dans l'activité papeterie, le chiffre d'affaires a fléchi de 3,6% au premier semestre sur un an en base comparable et la marge d'exploitation normalisée ressort à 8,5%, contre 11,7% sur la même période de 2018.

Dans l'activité briquets, le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% au premier semestre sur un an en base comparable, pour une marge d'exploitation normalisée de 32,9% contre 37,1% au premier semestre de 2018.

Le chiffre d'affaires de l'activité rasoirs a de son côté progressé de 4,2% en données comparables et la marge d'exploitation est passée de 11,7% à 7,2%.

Selon Factset, les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d'affaires semestriel de 975,2 millions d'euros, un bénéfice d'exploitation normalisé de 164,2 millions d'euros et un bénéfice net de 121,1 millions d'euros.

A l'occasion de la publication, en février dernier, de résultats 2018 de mauvaise facture, Bic a présenté un plan de transformation à horizon 2022, baptisé "BIC 2022- Invent the future", devant lui permettre de devenir plus agile, intégré et innovant. Le groupe s'est ainsi fixé quatre objectifs d'ici à 2022 : réaliser 10% de ses revenus dans le commerce en ligne, augmenter le nombre de dépôts de brevets de 20% par an, réaliser "dans un premier temps" au moins 20 millions d'euros d'économies annualisées pour les réinvestir dans la croissance, et interagir directement avec 20% de ses consommateurs.

Le mois dernier, Bic a annoncé le lancement de la seconde phase de son plan de transformation, qui devrait générer des économies d'environ 25 millions d'euros par an à partir de la fin 2022.

"En juin, nous avons lancé notre nouvelle marque "Made for YOU" aux Etats-Unis, une gamme innovante de rasoirs rechargeables unisexes, disponibles en ligne. A l'avenir, nous continuerons à saisir les opportunités de croissance et à étendre notre présence géographique, comme nous l'avons fait la semaine dernière avec l'acquisition de Lucky Stationery Nigeria Ltd, la marque numéro un des instruments d'écriture au Nigeria", a indiqué Gonzalve Bich.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33(0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(Maylis Jouaret a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BIC :

http://www.bicworld.com/fr/finance/communiques/

Agefi-Dow Jones The financial newswire