Bic dégage un bénéfice net en légère hausse en 2019

Paris (awp/afp) - Bic a vu son bénéfice net progresser légèrement sur un an mais publie des résultats plus faibles qu'initialement prévu, en raison d'un environnement volatil qui a pénalisé ses principaux produits.

Le bénéfice net du géant français des stylos à bille, rasoirs jetables et briquets a augmenté de 1,5% sur un an à 176,1 millions d'euros (187,4 millions de francs suisses), a-t-il annoncé mercredi, un résultat inférieur aux attentes du consensus d'analystes interrogé par Factset.

Le bénéfice net normalisé (hors impact d'une dépréciation en 2018 et de coûts de restructuration en 2019), s'élève quant à lui à 246,7 millions d'euros, en recul de presque 8% sur un an, selon le communiqué publié mercredi.

Le chiffre d'affaires 2019 est stable, à 1,95 milliard d'euros (mais en recul de 1,9% en données comparables). Ce chiffre est un peu inférieur au consensus de Factset, qui attendait 1,96 milliard d'euros.

Le quatrième trimestre a été difficile, avec un recul des ventes de près de 4% à base comparable, à 501,2 millions d'euros.

Bic avait prévenu en octobre que l'évolution de son chiffre d'affaires à base comparable serait comprise cette année entre 0% et -2,0%, contre une légère croissance initialement prévue.

"Dans un environnement de marché volatil et qui demeure complexe, nos résultats 2019 ont été plus faibles qu'initialement prévu", a commenté Gonzalve Bich, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

"Cependant, en dépit de vents contraires dans nos trois catégories de produits (...), nous avons gagné ou maintenu des parts de marché dans la plupart des zones géographiques", a-t-il ajouté.

Bic a dégagé une marge d'exploitation normalisée de 17% l'an dernier, contre plus de 18% en 2018.

Pour 2020, le groupe anticipe une évolution du chiffre d'affaires à base comparable comprise entre -1 % et +1%, et une rentabilité stabilisée entre 16% et 17% du chiffre d'affaires.

afp/jh