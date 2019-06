Bic : lance la seconde phase de son plan de transformation

06/06/2019 | 18:22

Le groupe annonce une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan de transformation ' Bic 2022- Invent the Future '.



Cette seconde phase du plan se concentrera sur la mise en place des structures qui permettront d'améliorer davantage l'efficacité globale et de soutenir la croissance pour l'ensemble des activités du Groupe.



Cette seconde phase devrait générer une économie d'environ 25 millions d'euros par an à partir de fin 2022, en plus des 20 millions d'euros annoncés en février.



La mise en oeuvre du plan prévoit la création d'environ 400 nouveaux emplois à l'échelle mondiale. Elle entraînerait également la suppression d'environ 450 postes, principalement dans des fonctions administratives.



