Bic : lancement d'une revue organisationnelle

13/12/2018 | 14:54

Bic recule de 2,2%, au lendemain de l'annonce par le groupe de rasoirs, stylos et briquets jetables, d'une 'revue organisationnelle destinée à améliorer son efficacité opérationnelle et soutenir sa croissance rentable à long-terme'.



Une équipe dédiée a été constituée avec pour objectif de revoir profondément l'organisation et de définir un plan d'action qui permettra à la société de transformer ses objectifs en réalité. Les résultats de cette revue seront communiqués au premier trimestre 2019.



'Assurer la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie du groupe à long-terme, exigent de continuer à être agile, intégré et innovant à court terme', explique son directeur général Gonzalve Bich.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.