Bic : le résultat net du T1 s'affiche à 25 millions d'euros

23/04/2020 | 10:00

Le groupe Bic a fait état ce jeudi d'un résultat net part du groupe de 25 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2020, en baisse par rapport aux 39,3 millions du T1 2019.



De même, le chiffre d'affaires recule de -13,8% en base comparable, pour s'afficher à 357 millions d'euros.



'Au cours des six dernières semaines, l'épidémie de COVID-19 s'est rapidement propagée, impactant toutes nos zones géographiques et toutes nos catégories. (...) Les consommateurs ont réduit leurs achats et les recentrent sur les produits de première nécessité. De ce fait, le réseau de la grande distribution donne la priorité aux produits alimentaires et d'hygiène', indique le groupe, pour qui l'impact du COVID-19 a pesé d'environ 2 à 3 points sur la variation du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2020 à base comparable.







