Bic : prudent pour 2020 après une baisse de sa marge et de son activité en 2019

Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a fait état mercredi de perspectives prudentes pour 2020 après avoir accusé une baisse de sa marge et de son activité en données comparables en 2019.

Pour 2020, Bic a annoncé viser, en données comparables, une variation de son chiffre d'affaires comprise entre un recul de 1% et une hausse de 1%, "avec une croissance comparée à 2019 plus importante au cours du second semestre". "Sur des marchés stables ou en décroissance dans nos principales zones géographiques, notamment aux Etats-Unis dans les briquets, les vents contraires intègrent les incertitudes macroéconomiques et la pression concurrentielle", a expliqué le groupe.

La marge d'exploitation normalisée devrait se situer, en 2020, entre 16% et 17% du chiffre d'affaires, après 17% en 2019, "avec un focus maintenu sur la génération de trésorerie", a expliqué Bic.

Sur l'ensemble de 2019, Bic a dégagé un résultat net part du groupe de 176 millions d'euros, contre 173 millions un an plus tôt. Le résultat net normalisé, qui élimine certains élément exceptionnels, s'est inscrit à 246,7 millions d'euros contre 267,8 millions d'euros en 2018.

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 331,8 millions d'euros en repli de 5,8%. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,95 milliard d'euros, stable en données publiées et en baisse de 1,9% en données comparables. En conséquence, la marge d'exploitation normalisée s'est dégradée à 17%, contre 18,1% un an plus tôt.

"Dans un environnement de marché volatil et qui demeure complexe, nos résultats 2019 ont été plus faibles qu'initialement prévu", a déclaré Gonzalve Bich, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Bic avait été contraint en octobre de revoir à la baisse ses perspectives pour 2019, après un troisième trimestre difficile. Le groupe prévoyait une évolution de son chiffre d'affaires à base comparable comprise entre 0% et -2%, tandis que la marge d'exploitation normalisée était attendue dans le bas de la fourchette de 16,5% à 18%.

De leur côté, les analystes interrogés par FactSet tablaient, en moyenne, pour l'ensemble de 2019, sur un résultat net de 210 millions d'euros, sur un résultat d'exploitation de 327 millions d'euros et sur un repli organique des revenus de 1,3%.

Sur le seul quatrième trimestre 2019, Bic a réalisé un chiffre d'affaires de 501 millions d'euros, en recul de 1,9% en données publiées et de 3,8% en base comparable. Le bénéfice d'exploitation normalisé a atteint 90,7 millions d'euros sur la période, contre 87,1 millions d'euros un an plus tôt. La marge d'exploitation normalisée s'est ainsi améliorée à 18,1%, contre 17% au quatrième trimestre 2018.

"La marge d'exploitation normalisée du quatrième trimestre 2019 a bénéficié du coût moins élevé des plans de performance comparé à 2018", a expliqué Bic, indiquant que cet effet avait eu un impact positif de 1,8 point de pourcentage.

Bic proposera un dividende de 3,45 euro par action au titre de 2019 lors de la prochaine assemblée générale du groupe, le 20 mai, soit le même montant qu'au titre de 2018.

-Julien Marion , Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BIC :

http://www.bicworld.com/fr/finance/communiques/

Agefi-Dow Jones The financial newswire