Bic : rachète des actifs en Afrique de l'Est

31/08/2018 | 09:52

Bic annonce ce matin l'acquisition auprès du groupe kenyan Haco Industries Kenya d'usines et de l'activité de distribution des produits portant sa marque dans la région. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été précisées.



Les actifs concernés comprennent un site industriel de stylos et une activité de distribution (stylos, briquets et rasoirs) en Afrique de l'Est. Pour mémoire, l'association de Bic et Haco remonte environ 40 ans en arrière.



'Je suis convaincu que cet accord renforcera les perspectives de croissance à long terme de Bic dans la région', a déclaré le directeur général Gonzalve Bich. 'Selon nos estimations, le marché de l'écriture en Afrique de l'Est représente environ 1,5 milliard de produits par an et croit entre 5 et 10% par an', a-t-il ajouté.



La finalisation de l'opération est attendue le 1er janvier 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.