Bic : renforcement de la famille Bich au capital sur un an

21/01/2019 | 10:47

Le groupe familial Bich a informé l'AMF qu'il détenait, au 31 décembre 2018, 44,77% du capital et 60,93% des droits de

vote de Bic, à comparer à 44,11% du capital et 60,14% des droits de vote un an auparavant.



L'accroissement par le concert familial Bich de sa détention en capital, initialement comprise entre 30% et 50%, de plus de 1% sur moins de 12 mois a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.



