Bic : reprend les activités de production et distribution de Haco Industries Kenya

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a annoncé mercredi avoir finalisé la reprise des sites de production et de l'activité de distribution de produits d'écriture, briquets et rasoirs en Afrique de l'Est de Haco Industries Kenya Ltd. La transaction a été approuvée sans condition par l'autorité de la concurrence kényane le 31 octobre dernier. Aucun montant n'a été communiqué.

L'accord sur le transfert à Bic de ces activités de production et de distribution avait été annoncé le 31 août. Jusqu'à présent, Haco Industries produisait sous licences les articles de papeterie de Bic et distribuait l'ensemble des produits du groupe français.

Bic a également annoncé mercredi avoir finalisé la cession de sa filiale Bic Sport, spécialisée dans les sports de glisse nautique, à Tahé Outdoors. La transaction a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise totale comprise entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction des résultats futurs de Bic Sport, a indiqué le groupe dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

