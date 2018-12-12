Bic : va revoir son organisation pour une plus grande efficacité

12 décembre (Reuters) - BIC a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* UNE REVUE ORGANISATIONNELLE DESTINEE A AMELIORER SON
EFFICACITE
OPERATIONNELLE ET SOUTENIR SA CROISSANCE RENTABLE A LONG-TERME.
* CETTE REVUE A POUR NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'AMÉLIORER LA
FLEXIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE SON MODÈLE DE PRODUCTION EN
OPTIMISANT LES ACHATS AINSI QUE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE SA CHAINE
D'APPROVISIONNEMENT.
* ELLE VISE AUSSI À "RENFORCER LE LEADERSHIP" DE LA MARQUE
EN
INNOVANT AU MÊME RYTHME QUE LES CONSOMMATEURS, GRÂCE AU SUIVI ET
À L'ANALYSE EN TEMPS RÉEL DE LEURS COMPORTEMENTS ET DE LEURS
BESOINS.
* BIC SOUHAITE AUSSI GÉNÉRER DE LA CROISSANCE EN AMÉLIORANT
SON
EFFICACITÉ COMMERCIALE ET SES "ROUTES-TO-MARKET" AFIN DE DEVENIR
UN SPÉCIALISTE OMNI-CANAL.
* LES RÉSULTATS DE CETTE REVUE SERONT COMMUNIQUÉS AU COURS
DU T1
2019.
Le communiqué : https://bit.ly/2rxjsZ6
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(Benjamin Mallet)