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Bic : va revoir son organisation pour une plus grande efficacité

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12/12/2018 | 17:59

12 décembre (Reuters) - BIC a annoncé mercredi dans un communiqué :

* UNE REVUE ORGANISATIONNELLE DESTINEE A AMELIORER SON EFFICACITE OPERATIONNELLE ET SOUTENIR SA CROISSANCE RENTABLE A LONG-TERME.

* CETTE REVUE A POUR NOTAMMENT POUR OBJECTIF D'AMÉLIORER LA FLEXIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE SON MODÈLE DE PRODUCTION EN OPTIMISANT LES ACHATS AINSI QUE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE SA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT.

* ELLE VISE AUSSI À "RENFORCER LE LEADERSHIP" DE LA MARQUE EN INNOVANT AU MÊME RYTHME QUE LES CONSOMMATEURS, GRÂCE AU SUIVI ET À L'ANALYSE EN TEMPS RÉEL DE LEURS COMPORTEMENTS ET DE LEURS BESOINS.

* BIC SOUHAITE AUSSI GÉNÉRER DE LA CROISSANCE EN AMÉLIORANT SON EFFICACITÉ COMMERCIALE ET SES "ROUTES-TO-MARKET" AFIN DE DEVENIR UN SPÉCIALISTE OMNI-CANAL.

* LES RÉSULTATS DE CETTE REVUE SERONT COMMUNIQUÉS AU COURS DU T1 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2rxjsZ6 Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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