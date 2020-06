Bic : veut racheter le fabricant de briquets Djeep pour 40 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de briquets, stylos et rasoirs Bic a annoncé mardi mener des négociations exclusives en vue de l'acquisition du fabricant de briquets Djeep pour un montant de 40 millions d'euros, auquel s'ajouterait un complément de prix à verser en fonction de la croissance des ventes futures.

Ce projet d'acquisition vise à renforcer la position de Bic sur le marché des briquets de poche et à lui offrir des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord, a précisé Bic dans un communiqué.

La société, fondée en 1973, fabrique ses briquets dans un unique site situé à Guidel en Bretagne. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2019.

"La créativité du design et le modèle de production à la demande de Djeep, associés aux briquets emblématiques et au modèle de production en grande série de Bic, permettront de développer les compétences des deux entreprises en matière d'innovation, de marketing et de production au niveau mondial", a déclaré le directeur général de Bic, Gonzalve Bich.

