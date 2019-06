Communiqué de presse BIC : BIC annonce une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan de transformation « BIC 2022- Invent the Future ».

BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 6 Juin 2019

BIC annonce une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan « BIC 2022- Invent the Future » destiné à améliorer son efficacité afin de soutenir sa croissance rentable à long-terme

BIC annonce une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan de transformation « BIC 2022- Invent the Future ». Ce plan vise à améliorer son efficacité afin de générer une croissance rentable à long terme et consolider ses positions de leader dans ses trois activités.

Initié en février 2019, le plan est bien engagé à ce jour grâce notamment aux initiatives suivantes :

la création d’un Comité Exécutif qui permet d’accélérer les prises de décision et d’orienter l'organisation vers la croissance,

la définition de quatre piliers stratégiques avec pour objectifs d’accroître l’efficacité, d’améliorer les processus d’innovation, de mieux comprendre les besoins des consommateurs et de renforcer les activités commerciales,

la centralisation des achats stratégiques destinée à optimiser l’efficacité en matière d’approvisionnement,

le déploiement d'une organisation commerciale plus agile, centrée sur les compétences et outils de nouvelle génération, et une stratégie de commercialisation omnicanale.

Cette seconde phase du plan « BIC 2022- Invent the Future » se concentrera sur la mise en place des structures qui permettront d’améliorer davantage l’efficacité globale et de soutenir la croissance pour l'ensemble des activités du Groupe. Il s'agira :

d’améliorer les modèles de production de la papeterie et des rasoirs grâce à la création d'une chaîne logistique « end-to-end ». Celle-ci viendra compléter la centralisation des achats et permettra de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en améliorant la qualité,

grâce à la création d'une chaîne logistique « end-to-end ». Celle-ci viendra compléter la centralisation des achats et permettra de réduire les coûts et de stimuler l'innovation, tout en améliorant la qualité, de renforcer les processus d’innovation et la stratégie de Marque centrée sur le consommateur . L’objectif est de soutenir les opérations commerciales en centralisant les stratégies de portefeuille de marques et de produits, les études de marché et les capacités de recherche et développement,

. L’objectif est de soutenir les opérations commerciales en centralisant les stratégies de portefeuille de marques et de produits, les études de marché et les capacités de recherche et développement, d'améliorer l'efficacité des Fonctions Support avec la centralisation des tâches administratives des fonctions Finance, Ressources Humaines et Service clientèle à travers le monde, en commençant par l’Europe avec la mise en place d’un centre de services dédié (Group BIC Services) qui sera situé à Sofia, en Bulgarie.

Cette seconde phase devrait générer une économie d'environ 25 millions d'euros par an à partir de fin 2022, en plus des 20 millions d'euros annoncés en février. Ces économies supplémentaires seront réinvesties dans la croissance à long terme et contribueront à protéger la pérennité de la rentabilité pendant la durée du plan.

La mise en œuvre du plan « BIC 2022 – Invent the Future » prévoit la création d'environ 400 nouveaux emplois à l'échelle mondiale, le Groupe investissant dans de nouvelles compétences pour soutenir son processus de transformation. Elle entrainerait également la suppression d’environ 450 postes, principalement dans des fonctions administratives, dont environ 100 au siège de BIC à Clichy (France). Ce projet a été présenté aujourd'hui au Comité d'Entreprise de BIC Services à Clichy. Sa mise en œuvre débuterait d'ici fin 2019.

« Le plan « BIC 2022 – Invent the Future » a pour ambition d’inventer le BIC du futur ; un BIC plus agile, plus intégré et plus innovant. Pour réussir, nous devons améliorer l’efficacité de notre organisation afin de répondre mieux et plus vite aux changements rapides de notre environnement de marché. Dans le respect de nos valeurs, nous ferons tout ce qui est possible pour accompagner chaque collaborateur pendant cette période de transformation, en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes ».

Gonzalve BICH – Directeur Général

