Fait(s)pour... Chapitre 7 : une histoire d'hommes et de femmes

21-Nov-2018

Un rapport en forme de conversation… qui dure !

Cette année, nous vous retrouverons chaque mois pour partager tout ce qui fait BIC et tout ce qui fait durer la marque, de génération en génération. Que ce soit notre détermination à garantir la qualité et le prix juste de nos produits, nos innovations et nos engagements durables et sociétaux ou encore les coulisses de notre excellence industrielle…

Fait(s) avec le juste nécessaire, fait(s) pour durer, fait(s) près de chez vous, fait(s) pour être aimés. Mais aussi fait(s) pour tous, fait(s) pour demain, fait(s) avec passion, fait(s) avec excellence…

Ces 8 thématiques vont être révélées chaque mois d'avril à décembre

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir pourquoi BIC est #Fait(s)AvecPassion !