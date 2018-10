JO Jeunes de Buenos Aires : c'est parti !

09-Oct-2018

Les Jeux Olympiques de la jeunesse ont lieu à Buenos Aires du 6 au 18 octobre. Les épreuves de voile (windsurf, Kite surf et catamaran) se déroulent à 30 km plus à l'ouest devant le grand club de voile d'Argentine à San Isidro sur les rives de l'immense delta du Rio del Plata. En windsurf, c'est la Techno 293 OD de BIC Sport qui avait été choisie une fois de plus par le Comité Olympique et on retrouve en Argentine les 48 athlètes qui se sont qualifiés en 2017 et 2018 au cours d'épreuves nationales et internationales Techno.

Depuis les dernières olympiades en Chine en 2014, la limite d'âge est passée de moins de 17 ans à moins de 19 ans. Résultat, les coureurs utilisent maintenant la version survitaminée de la Techno 293 OD, la Techno + avec une voile de 8,5m2 et un aileron de 50 cm. Comme en Chine lors des JO Jeunes de 2014, les pays doivent présenter des équipes mixtes. Une formule qui est maintenant la règle dans les épreuves de voile.

Le top départ a été donné samedi soir lors d'une cérémonie d'ouverture grandiose sur une des plus grandes places de Buenos Aires. Plus 200 000 personnes étaient rassemblées autour de cet événement retransmis sur les télés du monde entier.

Les premières manches ont eu lieu aujourd'hui dans un vent faible de 10 nœuds et seules les Techno + ont commencé leurs régates avec deux manches à suivre dans les deux catégories. On retrouve déjà les meilleurs de la classe en tête chez les filles avec Georgia Speciale plusieurs fois Championne du Monde. Elle remporte les deux manches avec dans son sillage la française Manon Pianazza et la russe Yana Reznikova. Chez les garçons, les premiers, moins habitués aux podiums des épreuves internationales ont créé la surprise. C'est le grec Kalpogianakis qui remporte le classement de la journée, suivi par le Chinois Haoze Chen et l'Italien Nicolo Renna. Mais les Jeux ne font que commencer le vent plus soutenu annoncé en milieu de semaine devrait bousculer ces premiers classements.