Bic : Oddo confirme son opinion après les résultats

01/08/2018 | 15:32

Le groupe Bic a annoncé un résultat net en baisse de 72% à 22.2 ME (contre 79.2 ME au 1er semestre 2017) en raison de la prise en compte d'une dépréciation du goodwill de Cello pour 68.7 ME en raison de perspectives de croissance plus faibles (ventes domestiques et export). Suite à cette publication Oddo confirme son opinion Neutre et son objectif de cours de 93 E.



Oddo retient une baisse marquée de la profitabilité pour les Briquets et dans une moindre mesure en Papeterie.



' Pour les Briquets, l'activité recule de 4.5% à données comparables alors que nous retenions une légère hausse de +1.5% (+0.7% pour le css) ce qui s'explique essentiellement par un fort repli en Amérique latine (high single digit) en raison des effets de stocks chez les distributeurs au Brésil et la grève des transporteurs ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Pour la Papeterie, l'activité est également sous pression (-1.4% lfl vs 2%e ; css +1.2%) avec une marge en recul de 50pb (15% vs 16%e). L'Amérique latine explique une nouvelle fois cette pression sur le CA (low single digit) en raison d'effet de stocks et des grèves. La marge est affectée par des hausses de coûts de matières premières ' rajoute Oddo.



