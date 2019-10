BIC il en reste un peu encore



Pour Trypot qui aime l'AT :

comment détecter une exagération de cours et donc un retournement ? à l'aide des MM tout simplement, oublions le simple croisement qui vient avec 2 trains de retard, c'est bon dans les cours d'AT mais en réel ça marche pas !

Le truc c'est que les MM si elles évoluent parallèles le trend peut durer des siècles ! par contre si les MM faibles (ici12 et 20 axe Bol) s'écartent en ouvrant l'angle par rapport à la MM majeure (ici MM65 en orange) le trend va s'épuiser et ce d'autant plus que l’angle est ouvert.



En bas dans le 1er cercle rouge les MM12/20 grimpent à la verticale, la MM majeure elle prend son temps, l’angle est ouvert, arrivé en haut tout le monde descend avec un target mini en appui sur MM majeure, on continu le cours recoupe cette fois ci à la baisse la MM majeure et l’angle est toujours très ouvert avec une grande vitesse qui plus est, résultat ? on remonte… on en vient au 3ème cercle qui voit la MM majeure perforée par les MM12/20 et l’angle est la aussi très ouvert,.

Voila c’est simple et sans danger, il suffit par la suite de traquer une divergence sur un sommet ou un creux (elles y sont toujours) et de rapprocher le tout avec la lecture de chandeliers remarquables et les prises de positions s’en trouvent facilitées.



Le dernier sommet, le plus facile, le cours fait un plus haut dans la bande l’indicateur lui se regarde les pieds, ça c’est du 100/100.



