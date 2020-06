Big Lots : confiant pour son 2e trimestre

26/06/2020 | 13:59

A l'occasion d'un point sur son activité, le groupe de distribution à prix réduits Big Lots indique anticiper un BPA ajusté entre 2,50 et 2,75 dollars pour son deuxième trimestre, à comparer à 53 cents un an auparavant.



'Cette perspective reflète un taux de marge brute attendu plus élevé qu'il y a un an et la poursuite d'un contrôle des coûts rigoureux, et ce malgré l'intégration de coûts supplémentaires liés au Covid-19', explique-t-il.



Big Lots prévoit désormais une croissance de ses ventes en comparable 'dans le milieu ou le haut de la plage des 20%', déclarant observer une progression bien supérieure aux attentes depuis le début de son trimestre.



