Big Lots : relèvement de la fourchette cible de BPA annuel

31/05/2019 | 13:47

A l'occasion de son point d'activité, Big Lots déclare viser désormais un BPA ajusté entre 3,70 à 3,85 dollars, et non plus entre 3,55 et 3,75 dollars, pour une croissance des ventes à surface comparable à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Le groupe de distribution publie au titre de son premier trimestre comptable un bénéfice net ajusté en baisse de 7,5% à 37 millions de dollars, soit 92 cents par action, supérieur à sa fourchette cible qui allait de 65 à 75 cents.



A 1,3 milliard de dollars, le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 2,2%, dont une croissance de 1,5% à surface comparable en ligne avec sa prévision d'une progression à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



