Bigben Interactive : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 21/05/2020 | 09:27 achat En cours

Cours d'entrée : 11.4€ | Objectif : 13€ | Stop : 10.4€ | Potentiel : 14.04% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.64 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.86 pour 2020 et de 11.25 pour 2021, la société fait partie des moins chères du marché.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 12.46 EUR.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sous la résistance des 13.27 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Jouets et produits pour enfants - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BIGBEN INTERACTIVE -28.30% 249 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWA.. 19.94% 15 764 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. -13.12% 11 875 HASBRO, INC. -35.64% 9 435 UBISOFT ENTERTAINMENT 12.05% 9 117 MATTEL -40.81% 2 838 GAMES WORKSHOP GROUP PLC 5.16% 2 575 SANRIO COMPANY, LTD. -20.85% 1 334 SPIN MASTER CORP. -53.21% 1 312 DIGITAL BROS S.P.A. 44.87% 283 FUNKO, INC. -71.62% 170

Données financières (EUR) CA 2020 268 M EBIT 2020 26,9 M Résultat net 2020 18,7 M Trésorerie 2020 55,1 M Rendement 2020 2,04% PER 2020 11,8x PER 2021 11,2x VE / CA2020 0,64x VE / CA2021 0,60x Capitalisation 226 M Prochain événement sur BIGBEN INTERACTIVE 25/05/20 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 18,33 € Dernier Cours de Cloture 11,46 € Ecart / Objectif Haut 65,8% Ecart / Objectif Moyen 59,9% Ecart / Objectif Bas 52,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fabrice Lemesre Chief Executive Officer Alain Falc Chairman Michel Bassot Chief Operating Officer Anne-Catherine Moulin Chief Financial Officer Jacqueline de Vrieze Director