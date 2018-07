BIGBEN INTERACTIVE : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 20/07/2018

Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 20 juillet 2018

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 20 juillet 2018 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2018) et de la lecture des documents légaux.

84 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.374.969 actions sur les 19.034.813 actions ayant le droit de vote, soit 59,75 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.013.399 voix soit 64,49 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 19.060.784 Actions ayant le droit de vote 19.034.813 Nombre total de droits de vote (nets) 14.013.399

Adoption des résolutions

N° Libellé des résolutions Votes Pour % Votes Contre % 1 Approbation des comptes sociaux AGO 13 799 959 98,48% 213 440 1,52% 2 Affectation du résultat au 31 mars 2018 AGO 13 821 638 98,63% 191 761 1,37% 3 Approbation des comptes consolidés au 31 03 2018 AGO 14 013 099 99.99% 300 0.01% 4 Approbation du rapport spécial (conventions) AGO 14 013 095 99,99% 304 0.01% 5 Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) AGO 11 878 454 84,76% 2 134 945 15,24% 6 Politique de rémunération du PDG (A Falc) AGO 13 767 911 98,25% 245 488 1,75% 7 Renouvellement d'un administrateur (A Falc) AGO 12 199 759 87,06% 1 813 640 12,94% 8 Renouvellement d'un administrateur (JC Thiéry) AGO 11 281 068 80,50% 2 732 331 19,50% 9 Renouvellement d'un censeur (R Mamez) AGO 11 265 288 80,39% 2 748 111 19,61% 10 Jetons de présence AGO 14 013 099 99.99% 300 0,01% 11 Rachat d'actions AGO 11 260 091 80,35% 2 753 308 19,65% 12 Pouvoirs pour formalités AGO AGO 14 013 099 99,99% 300 0.01% 13 Augmentation capital avec maintien DPS AGE 11 340 298 80,92% 2 673 101 19,08% 14 Augment capital avec suppression DPS AGE 9 432 838 67,31% 4 580 561 32,69% 15 Augment capital (Placement privé) AGE 9 419 970 67.22% 4 593 429 32.78% 16 Augment. nb. titres à émettre AGE 9 517 149 67.91% 4 496 250 32.09% 17 Augment capital (Equity line) AGE 9 419 970 67.22% 4 593 429 32,78% 18 Augment. par incorporation de réserves AGE 11 349 034 80,99% 2 664 365 19,01% 19 Rémunération d'apports en nature AGE 11 145 524 79,53% 2 867 875 20,47% 20 Offre publique avec échange AGE 11 062 524 78,94% 2 950 875 21,06% 21 Augmentation réservée adhérents PEE AGE 4 628 193 33,03% 9 385 206 66,97% 22 Limitation globale du montant émis AGE 13 654 168 97,44% 359 231 2,56% 23 Attribution d'actions gratuites AGE 11 296 160 80,61% 2 717 239 19,39% 24 Annulation actions rachetées AGE 14 013 099 99,99% 300 0.01% 25 Pouvoirs pour formalités AGE AGE 14 013 099 99,99% 300 0.01%

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique« Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2018

- Rapport de gestion

- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne

- Résolutions détaillées énoncées précédemment

Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre 23 juillet 2018

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 22 octobre 2018

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 21 janvier 2019

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 23 avril 2019

Résultats semestriels 26 novembre 2018

Résultats annuels définitifs 27 mai 2019





