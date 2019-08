Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben Interactive a annoncé lundi soir que la version PC de trois jeux de son catalogue de fin d’année sortira tout d’abord en exclusivité sur l’Epic Games Store. Il s’agit de « WRC 8 » dont la sortie est prévue le 5 septembre prochain, « Paranoia: Happiness is Mandatory » qui sortira le 3 octobre et « Bee Simulator » qui sera disponible le 14 novembre. Cet accord d’exclusivité durera 1 an.