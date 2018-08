BIGBEN INTERACTIVE : présente un nouveau stick arcade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben Interactive, concepteur et distributeur d'accessoires pour joueurs, et la marque Nacon, présentent le nouveau Daija Arcade Stick sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PlayStation 4. Parallèlement à cette annonce, les équipes de designers et d'ingénieurs de Nacon ont officialisé leur collaboration avec Marie-Laure 'Kayane' Norindr, joueuse professionnelle, animatrice TV et spécialiste eSport, pour la conception et la promotion de ce nouvel accessoire.