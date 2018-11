BIGBEN OBTIENT L’ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DE WEREWOLF: THE APOCALYPSE – EARTHBLOOD

BIGBEN OBTIENT LES DROITS D'ÉDITION ET DE DISTRIBUTION DU

JEU WEREWOLF: THE APOCALYPSE - EARTHBLOOD

Lesquin, le 22 novembre 2018. Bigben annonce, aux termes d'un accord avec Focus Home Interactive, l'obtention des droits d'édition et de distribution du jeu vidéo Werewolf: The Apocalypse -

Earthblood. Le studio Cyanide, qui a rejoint le groupe Bigben en 2018 et qui travaille sur le développement du jeu depuis près de deux ans, reste en charge de l'adaptation de la licence issue de l'univers World of Darkness.

Depuis l'annonce du jeu, faite par Paradox Interactive et Focus home Interactive en Janvier 2017, la communauté des joueurs et la presse spécialisée ont montré un intérêt croissant pour cette adaptation du célèbre jeu de rôle.

« Nous sommes ravis de cet accord qui prend en compte de manière équitable les investissements des différentes parties. Celui-ci va permettre au studio Cyanide de poursuivre le développement du jeu en conservant l'ambition de délivrer aux fans une expérience de jeu unique basée sur un univers très apprécié par les gamers. » déclare Alain Falc, PDG de Bigben.

«L'univers du World of Darkness et le concept du jeu Werewolf s'adaptent parfaitement à la ligne éditoriale de Bigben.» déclare Shams Jorjani, VP Business Development chez Paradox Interactive. « Ce projet arrive au moment le plus opportun puisque nous avons aujourd'hui la volonté de relancer cet univers et de développer les licences qui le représentent. Nous sommes donc en mesure de fournir à nos partenaires exactement ce dont ils ont besoin pour créer des expériences uniques. Les jeux vidéo ont toujours fait partie des piliers de la stratégie de marque de White Wolf : c'est le média idéal pour retranscrire les grandes histoires du World of Darkness ! Nous sommes donc ravis de ce partenariat et de ceux à venir dans les prochains mois et les prochaines années ».

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est le premier jeu d'action-RPG adapté du jeu de rôle éponyme. Dans la peau de Cahal, un loup-garou banni qui est contraint de venir en aide à son clan menacé, le joueur apprendra à contrôler la Rage dévastatrice qu'il peut déchaîner pour punir tous ceux qui polluent, détruisent et corrompent Gaïa, la Terre Mère. Durant sa quête de rédemption sanglante, Cahal jouera à nouveau un rôle essentiel dans la grande guerre menée par les Garous contre Pentex, puissante multinationale dont les activités ravagent la nature.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sera disponible sur consoles et PC dans le courant de l'année 2020.

À propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir un leader dans chacun de ses métiers.

www.bigben.fr

A propos de Cyanide Studio

Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000 et basé en région parisienne. Le studio est notamment connu pour ses jeux de sport comme la populaire série Cycling Manager et sa version console, Tour de France. Mais Cyanide a plus d'une corde à son arc puisqu'il est également l'auteur de Blood Bowl (Sport/Fantasy, 2009) l'adaptation du célèbre jeu de plateau de Games Workshop, de Game of Thrones (RPG, 2012), ou encore de Styx: Master of Shadows et sa suite Styx: Shards of Darkness (Inflitration/2014/2017). Le studio travaille actuellement sur l'adaptation de l'univers tourmenté d'H.P. Lovecraft avec le jeu Call of Cthulhu, ainsi que sur une nouvelle adaptation de jeu de plateau de Games Workshop: Space Hulk: Deathwing, tous deux prévus pour fin 2018.

A propos de White Wolf

White Wolf est une société de licence concentrée sur la création des meilleures marques participatives au monde. Depuis son arrivée sur le marché des jeux de rôle en 1991, Words of

Darkness de White Wolf est devenu l'une des marques les plus emblématiques et prospère du secteur des jeux avec plus de 10 millions de livres vendus. Les marques Dark of Darkness de White Wolf, dont font parties Vampire : The Masquerade, Werewolf : The Apocalypse, Wraith : The Oblivion et Orpheus, ont été concédées sous licence pour des séries télévisées, des jeux vidéo et de nombreux autres produits de divertissement.