BIGBEN annonce Paranoïa : Happiness is Mandatory

«Avec Paranoïa : Happiness is Mandatory, nous avions cette volonté de rapprocher le jeu vidéo et le jeu de rôle, deux univers à la fois très différents mais qui se complètent parfaitement. Les joueurs en apprendront davantage sur l'univers tandis que les rôlistes découvriront l'aspect ludique manette en main de l'adaptation. Nous sommes ravis de pouvoir adapter cet univers unique et déjanté en jeu vidéo ! » déclare Benoît Clerc, Head of Publishing chez Bigben.

Paranoïa : Happiness is Mandatory nous plonge dans un univers oppressant où l'Ordinateur, intelligence artificielle, contrôle et surveille le Complexe Alpha, cité humaine dans laquelle le rang social des habitants est défini par la couleur de leur niveau d'accréditation. Dans un univers déjanté et via des dialogues au ton très décalé, le joueur apprendra qu'il est obligatoire d'être heureux, que chacun peut se révéler être un traître et que toute remise en question est une trahison envers l'Ordinateur.

aux amoureux de jeux de rôle et de RPG », déclare Olivier Masclef, Managing Director du studio Black Shamrock.

"Restez sur vos gardes, ne faites confiance à personne ! Gardez votre laser à portée de main !' Ce slogan est tout droit tiré d'un jeu qui a surpris et ravis les joueurs de jeux de rôle, en renversant les codes de D&D et d'autres jeux tout aussi sérieux. Il a introduit un humour noir associé au ton de Monty Python et aux films de Quentin Tarantino dont l'humour est destiné aux adultes. Aujourd'hui Paranoïa s'apprête à dépasser vos attentes en matière de RPG dans un jeux vidéo plus fun que vous ne l'imaginez » dit Eric Goldberg, co-créateur de Paranoïa

Paranoïa : Happiness is Mandatory est un RPG fidèle au jeu de rôle papier. Dirigeant une escouade de 4 Clarificateurs, le joueur a pour mission de traquer les traitres. Servir l'Ordinateur peut être très risqué, mais il permet aux Clarificateurs les plus tenaces de s'élever rapidement dans la hiérarchie. Et puisque la mort attend le joueur à chaque recoin, il dispose de 5 clones qui lui permettront de faire évoluer son personnage pour parvenir à ses fins et démasquer les ennemis.

Paranoia ® & Copyright © 1984, 2016, 2019 by Eric Goldberg & Greg Costikyan. All Rights Reserved. Cyanide S.A., Authorized User.

Published by Bigben Interactive and developed by Black Shamrock and Cyanide Studio.

Retrouvez des visuels de Paranoïa : Happiness is Mandatory ici :

https://www.dropbox.com/sh/54ypaqgy5nixl6h/AABCMaSlJ3Hmy_wWx7dktq2Ja?dl=0

Retrouvez-nous sur Facebook

CONTACTS PRESSE

Mercure Digital - Amélie Molvinger, am@mercure-digital.com

Bigben - Marjorie Lescure, mlescure@bigben.fr

À propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr

A propos de Black Shamrock

Black Shamrock is a video game development studio focused on "core gamer" strategy and rpg titles for pc and consoles. Managed by game industry veterans, the studio was acquired in 2017 by Virtuos, the global leader in video game content production. A part of Black Shamrock activity is now dedicated to co-development on major titles in collaboration with studios from all around the world.

A propos des créateurs de Paranoïa

Greg Costikyan is a five-time winner of the Origins Award for Best Game of the Year and was inducted into the Adventure Gaming Hall of Fame in 1999. Eric Goldberg is a three-time winner of the Origins Award and the designer of MadMaze, the first online game to draw one million players.