BIGBEN : le Gaming tire les ventes trimestrielles

Bigben a réalisé au deuxième trimestre 2019/20 (juillet, août, septembre 2019), un chiffre d’affaires de 68,2 millions d'euros, en progression de 19,1%. A périmètre comparable, hors acquisition des studios de développement Eko Software, Kylotonn et Spiders, la hausse ressort à 8,7%. Cette dynamique de croissance profite à l’ensemble des segments avec une accélération particulièrement soutenue du Gaming sur le deuxième trimestre. Elle a généré un chiffre d’affaires de 32 millions d'euros, en progression de 33,4%.Pour la deuxième partie de l'exercice, Bigben affiche sa confiance dans la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires grâce notamment à la bonne tenue des ventes de jeux vidéo.Grâce à la hausse généralisée du chiffre d'affaires pour tous les segments et à la forte contribution au résultat de l'activité Edition Gaming, notamment liée à la valeur ajoutée apportée par la hausse des ventes digitales (nouveaux jeux aussi bien que back catalogue), le résultat opérationnel courant (ROC) semestriel de Bigben est attendu en nette amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent.Bigben maintient son objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2019/20 compris entre 270 et 290 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante supérieure à 10%.Par ailleurs, le groupe confirme qu'il poursuit son plan Bigben 2022 selon les hypothèses de départ et qu'il cible un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 12% au terme de l'exercice 2021/22.