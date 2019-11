BIGBEN : le relèvement des objectifs de rentabilité soutient l'action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben (+4,01% à 14,52 euros) a retrouvé ses niveaux de juin 2018, soutenu par le relèvement de ses objectifs de rentabilité pour 2019 et 2022. Il bénéficie d’une rentabilité supérieure aux attentes de son activité Gaming, pôle désormais filialisé (Nacon) et dont l’option désormais privilégiée par le groupe pour assurer son financement est une introduction en Bourse.Le calendrier d'une telle opération dépendra des conditions de marché, étant précisé que Bigben entend conserver le contrôle de Nacon à l'issue de cette éventuelle opération.Au premier semestre, clos fin septembre, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et de gaming a vu son résultat opérationnel courant progresser de 53,7% à 13,4 millions d'euros. Ce dernier ressort supérieur aux attentes de LCM : 11,6 millions d'euros." La différence provient principalement d'une meilleure profitabilité du pôle Gaming qui, avec une marge opérationnelle courante de 17,0% bénéficie à plein des minima garantis parles plateformes et d'une bonne profitabilité unitaire des jeux ", précise l'analyste.Le groupe affiche ainsi une marge opérationnelle courante de 10,5%, en hausse de 2,3 points. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 127 millions d'euros, en progression de 19,9%.Sur le second semestre 2019/20, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires, portée par l'activité Gaming. Il prévoit de maintenir ses efforts d'accroissement progressif de sa rentabilité opérationnelle en favorisant la vente de produits à forte valeur ajoutée et en contenant ses dépenses de fonctionnement.Fort de cette dynamique attendue, Bigben révise à la hausse pour l'exercice 2019/20 son objectif de marge opérationnelle courante à 11% tout en maintenant son objectif de chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 millions d'euros. Il vise plus de 10% auparavant.Un an après avoir lancé son plan "Bigben 2022 ", compte-tenu des résultats supérieurs aux attentes et de l'amélioration régulière de sa marge opérationnelle courante, le groupe affiche sa pleine confiance dans l'atteinte de ses objectifs financiers pour l'exercice 2021/22 et annonce que le taux de ROC initialement établi à 12% devrait être dépassé pour un chiffre d'affaires toujours prévu à 350 millions d'euros.