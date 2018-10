BIGBEN : sortie du jeu Pro Fishing Simulator le 29 novembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben et le studio Sanuk Games annoncent leur partenariat pour la sortie du jeu Pro Fishing Simulator prévu le 29 novembre sur PC, PlayStation4 et Xbox One. Pro Fishing Simulator est une simulation de pêche sportive. " Pêcheurs confirmés ou débutants, les joueurs pourront parcourir les plus beaux environnements de pêche du monde et se confronter à de très nombreuses espèces de poissons aux comportements réalistes, " a expliqué le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming.