BIGBEN : un accord de distribution exclusive apprécié

Bigben Interactive se classe parmi les principales progressions du marché SRD à la suite de l’annonce d’un accord d’exclusivité avec le groupe Epic pour la distribution de trois jeux. L’action du spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming gagne 1,89% à 11,88 euros.La version PC de trois jeux de son catalogue de fin d'année sortira tout d'abord en exclusivité sur l'Epic Games Store. Il s'agit de " WRC 8 " dont la sortie est prévue le 5 septembre prochain, " Paranoia: Happiness is Mandatory " qui sortira le 3 octobre et " Bee Simulator " qui sera disponible le 14 novembre. Cet accord d'exclusivité durera 1 an.LCM souligne que le groupe confirme sa capacité à bénéficier de la récente guerre pour le contenu vidéoludique en choisissant les plateformes lui permettant le meilleur retour sur investissement. L'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 17,10 euros.Jusqu'à il y a encore quelques mois, la plateforme Steam dominait la distribution dématérialisée des jeux vidéo, offrant aux éditeurs 70% des revenus ainsi générés. Epic Games, fort du succès phénoménal de Fortnite, est venu en fin d'année dernière l'attaquer sur le front des commissions. Son partage des revenus est plus favorable aux concepteurs de jeux vidéo : il leur offre 88% du chiffre d'affaires généré par un jeu.L'industrie du jeu vidéo étant une industrie à coûts fixes, cette croissance mécanique du chiffre d'affaires via des commissions plus faibles se retrouve directement dans les marges.