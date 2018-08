Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après Farmer's Dynasty, Bigben et Toplitz Productions annoncent l'extension de leur partenariat pour l'édition et la distribution du jeu My Little Riding Champion sur consoles. Il sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 dès cet automne et sur Nintendo Switch à une date ultérieure. My Little Riding Champion est un jeu dédié au monde de l’équitation.