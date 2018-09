Bigben Interactive : ACQUISITION DU STUDIO EKO SOFTWARE

Communiqué de presse

Lesquin, 24 septembre 2018, 18h00

ACQUISITION DE EKO SOFTWARE

UN NOUVEAU STUDIO FRANÇAIS DE DEVELOPPEMENT

DE JEUX VIDEO REPUTE REJOINT LE GROUPE BIGBEN

Bigben annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'Eko Software, studio français de développement de jeux vidéo. Suite à la montée du Groupe au capital du studio

Kylotonn Racing et à l'acquisition de Cyanide réalisées au 1er trimestre de l'exercice, cette nouvelle opération stratégique permet à Bigben de renforcer son positionnement en amont de la chaîne de valeur avec l'intégration des métiers de développement de jeux à son activité d'Edition.

Eko Software, un des rares studios français ayant réussi à se hisser au rang de « multi-million seller »

Créé en 1999, entre-autres par Jules-Benjamin Lalisse, Eko Software est un studio français reconnu qui a développé une trentaine de jeux, dont les très célèbres How to survive 1 et 2 qui à eux seuls se sont vendus cumulativement à plusieurs millions d'exemplaires et sont devenus une référence pour les adeptes des jeux de type « Action-RPG ». (1)

Une fructueuse collaboration lie Eko Software à Bigben depuis de nombreuses années. Eko Software a ainsi réalisé Rugby 18, Handball 16 et Handball 17 et développe actuellement pour le compte de Bigben trois jeux dont le très attendu Warhammer : Chaosbane. Ce dernier sortira en 2019 et s'est déjà vu décerner lors de la récente Gamescom le prix du "Meilleur jeu fun à plusieurs" par le site Jeuxvideo.com.

Installé en France à Paris, le studio compte environ 40 collaborateurs et son exercice fiscal clôturé au 31 décembre 2017 s'est soldé par un chiffre d'affaires de 2,4 M€ et un résultat net de 0,7 M€.

Une nouvelle étape pour devenir l'un des leaders mondiaux du segment des jeux vidéo dits 'AA'

En ajoutant un autre acteur réputé du développement à sa chaîne de valeur, Bigben pose les jalons pour concrétiser son ambition de devenir un des leaders mondiaux du segment des jeux vidéo dits 'AA'. Cette opération permet en effet à Bigben de sécuriser une partie complémentaire de son catalogue de jeux tout en internalisant le savoir-faire reconnu de développeurs confirmés dont Bigben a pu apprécier le talent lors de ses collaborations passées.

Le positionnement éditorial de Bigben s'élargit donc encore après :

 la montée de Bigben au capital du studio Kylotonn Racing qui lui a garanti une solide position sur le segment des jeux de simulation de courses,

 l'acquisition du studio Cyanide qui lui a permis d'étendre son offre à des genres majeurs encore non représentés dans son portfolio.

L'acquisition du studio Eko Software permettra désormais d'accroitre sa présence sur des genres très appréciés des gamers tels les « Action-RPG »(1), les « Hack 'n' Slash »(2) et les simulations sportives.

En intégrant le Groupe Bigben, le studio Eko Software bénéficiera quant à lui de synergies de premier plan, notamment de l'apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Bigben. M. Jules-Benjamin

Lalisse, actuel Président et co-fondateur du studio, continuera à diriger Eko Software en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de ses productions.

Modalités de l'opération

Le prix de transaction a été fixé à 8,5 M€ pour 100 % du capital et des droits de vote d'Eko Software, la transaction devant être payée pour 65 % en numéraire et 35 % par création d'actions nouvelles Bigben en rémunération de l'apport d'actions Eko Software (sur la base du cours actuel de Bigben, la dilution serait de l'ordre de 1,5 % du capital actuel de Bigben).

Un complément de prix plafonné et basé sur le résultat net de la société Eko Software au 31 décembre 2018 pourra être versé en juin 2019.

La réalisation définitive de la transaction, prévue courant octobre 2018, est soumise aux conditions usuelles pour ce type d'opération et notamment, la remise par le Commissaire aux apports de ses travaux sur la valorisation de l'apport et sur le caractère équitable de la rémunération dudit apport.

Le conseil d'administration de Bigben a approuvé la conclusion de cette opération et se réunira à nouveau au moment de la réalisation définitive de l'opération afin de procéder à l'émission des actions nouvelles Bigben émises en rémunération de l'apport. Conformément à la réglementation applicable, Bigben publiera à cette date un nouveau communiqué qui précisera notamment le nombre exact d'actions nouvelles Bigben à émettre.

« Cette acquisition représente une nouvelle étape dans la stratégie de Bigben car elle renforce notre savoir-faire dans le développement de nouveaux jeux sur le segment stratégique AA. Bigben est également fier d'accueillir en son sein les talents d'Eko Software, que nous avons déjà pu apprécier à leur juste valeur depuis nos nombreuses années de collaboration. Nous allons accompagner leur montée en puissance sur de nouveaux projets encore plus ambitieux, avec pour objectif de réitérer l'expérience du million d'exemplaires vendus de How to Survive. » déclare M. Alain Falc, Président Directeur Général de Bigben.

« Nous nous réjouissons d'intégrer le groupe Bigben, acteur international de premier plan dans l'industrie du jeu vidéo dont nous partageons pleinement la vision, l'ambition et les valeurs d'entreprise. Rejoindre le groupe Bigben constitue une opportunité unique d'accélérer notre développement tout en intégrant un environnement propice à la création de jeux toujours plus qualitatifs. » déclare M. Jules-Benjamin Lalisse

Président d'Eko Software.

(1) « Action-RPG » : jeu de rôle incorporant des aspects de jeu d'action. (2) « Hack 'n' Slash » : jeu de rôle focalisé sur le combat contre des hordes de monstres.

