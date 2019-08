Bigben Interactive : ANNONCE LA COMMERCIALISATION AU JAPON DU REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER SOUS LICENCE OFFICIELLE PS4™ A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2019

Lesquin (France), le 27 août 2019 – BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d’accessoires pour joueurs, est fier d’annoncer la sortie prochaine du REVOLUTION Unlimited Pro Controller pour PS4™ et PC* au Japon. Suite à l’accord de licence avec Sony Interactive Entertainment Inc., le REVOLUTION Unlimited Pro Controller sera disponible à compter du 6 septembre prochain sur le territoire japonais, ainsi que deux casques de jeu officiels de la marque BIGBEN.

« Nous sommes très heureux de renouveler notre collaboration avec Sony Interactive Entertainment Inc. pour la distribution de nos produits sur le marché japonais. » déclare Alain Falc Fondateur et PDG de BIGBEN. « Entièrement pensée pour la compétition, et équipée de modes de jeu sans-fil et filaire, la REVOLUTION Unlimited a déjà convaincu de nombreux joueurs à travers l’Europe. Nous sommes très impatients de présenter notre manette la plus accomplie à la communauté PlayStation japonaise. » conclut Alain Falc.

Acclamée par la critique en Europe lors de sa sortie en avril dernier, la REVOLUTION Unlimited est pleinement dédiée à la performance et au confort de jeu, en proposant un large éventail d’options de personnalisation, aussi bien mécaniques que logicielles**. Des têtes et bases de joystick interchangeables, à la sensibilité ajustable des gâchettes, chacune des caractéristiques du REVOLUTION Unlimited Pro Controller a été pensée pour la compétition et la satisfaction des joueurs les plus exigeants, en mode filaire ou sans-fil.

Plus d’information sur les caractéristiques du REVOLUTION Unlimited Pro Controller sur YouTube :

https://youtu.be/EfGDZHlkWDY

En plus de la REVOLUTION Unlimited, Sony Interactive Entertainment assurera également la distribution au Japon de deux casques gaming signés BIGBEN : le Stereo Gaming Headset et le Mono Headset Communicator, sous licence officielle pour PS4™.

La manette officielle REVOLUTION Unlimited Pro Controller de NACON et le Stereo Gaming Headset pour PS4™ de la marque BIGBEN seront disponibles au Japon à compter du 6 septembre. Le Mono Headset Communicator pour PS4™ arrivera en magasins le 3 octobre.

* * *



* Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.

** Windows® 7/8/1O PC ou macOS X (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra) macOS 10.13 (High Sierra), mac OS10.14 (Mojave) et connexion Internet requise, enregistrement requis pour télécharger le logiciel.

REVOLUTION Unlimited Pro Controller se connecte sans-fil à votre PS4™ via le récepteur USB inclus.

A propos de NACON™

NACON™ conçoit des accessoires pour joueurs PC et PS4™ depuis 2014. En proposant une large gamme d’équipements convenant à tous les joueurs, la marque parvient déjà à fédérer une communauté de professionnels et d’amateurs à travers toute l’Europe. Avec de nombreux partenaires prestigieux et une présence permanente sur les plus grands rendez-vous gaming et eSports (Gamers Assembly, Paris Games Week, Dreamhack, GDC, E3, Gamescom), NACON a l’ambition de poursuivre son aventure à l’international tout en perfectionnant ses accessoires grâce au soutien de son public. www.nacongaming.com

A propos de BIGBEN INTERACTIVE

Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d’activités stratégiques du Gaming, du Mobile et de l’Audio. Solidement implanté en Europe depuis plus de trente ans, le Groupe a désormais une envergure pleinement internationale à travers un réseau de filiales et de partenaires déployé dans près d’une centaine de pays. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, BIGBEN ambitionne de figurer parmi les leaders mondiaux sur chacun de ses métiers. www.bigben.fr

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-2019 : 245,5M€ | EFFECTIF : 600 collaborateurs | INTERNATIONAL : 13 filiales et un réseau de distribution dans 115 pays. fr.bigben-group.com

Pièce jointe