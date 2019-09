Bigben Interactive : ANNONCE LE REVOLUTION PRO CONTROLLER 3 POUR PLAYSTATION®4

Tout comme les autres périphériques officiels PS4™ de NACON, le REVOLUTION Pro Controller 3 intègre un panel de fonctionnalités permettant d'amplifier le niveau de confort et de performances pour satisfaire les joueurs les plus compétitifs. Avec un câble détachable de 3 mètres, les joueurs pourront bénéficier de l'ergonomie caractéristique de la REVOLUTION, dont une disposition asymétrique des joysticks, des boutons d'action et gâchettes élargis, ainsi que deux compartiments de poids pour une expérience de jeu personnalisée.

Lesquin (France), le 17 septembre 2019 - BIGBEN INTERACTIVE, acteur majeur de la conception et de la distribution d'accessoires pour joueurs, est heureux d'annoncer la sortie prochaine du REVOLUTION Pro Controller 3, une nouvelle manette filaire conçue pour l'eSport sur PlayStation®4 (PS4™). Suite à un accord de licence avec Sony Interactive Entertainment (SIE), il sera commercialisé sous la marque NACON™ en Europe, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen Orient et Inde.

En tant que membre de la famille de manettes premium REVOLUTION, le REVOLUTION Pro Controller 3 inclut également une interface logicielle PC* pour la création de profils de jeu sur-mesure : mapping complet des boutons, sensibilité des joysticks et des gâchettes, moteurs de vibrations et plus encore, en faisant ainsi la meilleure manette filaire conçue par NACON pour la compétition sur PS4™.

NACON™ conçoit des accessoires pour joueurs PC et PS4™ depuis 2014. En proposant une large gamme d'équipements convenant à tous les joueurs, la marque parvient déjà à fédérer une communauté de professionnels et d'amateurs à travers toute l'Europe. Avec de nombreux partenaires prestigieux et une présence permanente sur les plus grands rendezvous gaming et eSports (Gamers Assembly, Paris Games Week, Dreamhack, GDC, E3, Gamescom), NACON a l'ambition de poursuivre son aventure à l'international tout en perfectionnant ses accessoires grâce au soutien de son public. www.nacongaming.com

*Windows® 7/8/1O PC or macOS X (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra) macOS 10.13 (High Sierra), mac OS10.14 (Mojave). Connexion Internet et enregistrement requis pour télécharger le logiciel.

2019, à un prix public conseillé compris entre 99,90 et 109,99 euros***. Plus d'informations seront

Acteur de premier plan de l'industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d'activités stratégiques du Gaming, du Mobile et de l'Audio. Solidement implanté en Europe depuis plus de trente ans, le Groupe a désormais une envergure pleinement internationale à travers un réseau de filiales et de partenaires déployé dans près d'une centaine de pays. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, BIGBEN ambitionne de figurer parmi les leaders mondiaux sur chacun de ses métiers. www.bigben.fr

