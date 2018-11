Bigben Interactive : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 27 novembre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BIGBEN INTERACTIVE (+17,62% à 9,080 euros)Bigben Interactive grimpe en Bourse, à la faveur de résultats semestriels supérieurs aux attentes. Ainsi, le résultat net a bondi de 45,6% à 6,1 millions d'euros et le résultat opérationnel courant de 45,4% à 8,7 millions d'euros. Ce dernier a représenté 8,2% des revenus contre seulement 5,5%, un an plus tôt. Le groupe a bénéficié d'un meilleur mix produits, avec le développement de l'édition de jeux vidéo et des produits innovants en marques premium du groupe. Sa stratégie de développement dans les jeux vidéo porte ses fruits.