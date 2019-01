Bigben Interactive : La valeur PEA-PME de la semaine BIGBEN affiche un troisième trimestre en ligne, tiré par l'activité Jeux vidéo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben Interactive grimpe de 2,73% à 9,40 euros en Bourse, après avoir affiché un troisième trimestre - d'octobre à décembre 2018 - en ligne avec les attentes. Ainsi, l’entreprise française a publié un chiffre d’affaires de 80,3 millions d’euros, en légère hausse de +0,3%. Une performance tirée par l’activité Jeux vidéo, qui progresse de 15% à 31,6 millions. A l’inverse, l’audio recule de 13% à 14,2 millions. Il en est de même pour le mobile, en repli de 5% à 34,5 millions." Bigben a réussi à maintenir un chiffre d'affaires stable malgré un environnement économique difficile pour la consommation en France. Cette performance a été rendue possible par la vigueur soutenue de l'activité Jeux et l'amélioration dans les autres secteurs d'activité par rapport aux trimestres précédents ", précise le groupe.C'est donc grâce à l'activité Jeux vidéo que le groupe maintient cette performance, malgré l'absence de sortie majeure sur la période." Le chiffre d'affaires et notamment porté par les précédentes sorties de l'exercice comme Tennis Word Tour mais aussi par le fait que le groupe commence à disposer d'un véritable back-catalogue lui permettant de bénéficier de revenus plus récurrents sur ce segment ", a commenté LCM, qui reste à l'Achat sur la valeur et donne un objectif de cours inchangé de 14,2 euros.En tenant compte du niveau d'activité depuis le début de l'exercice, Bigben confirme ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires compris entre 240 et 255 millions, et une marge opérationnelle courante entre 8,7% à 9%.Par ailleurs, le groupe annonce poursuivre ses développements stratégiques sur ses marchés cibles pour atteindre les objectifs fixés dans son plan "Bigben 2022" dont 350 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/22 et une marge opérationnelle courante de 12%.Selon le bureau d'analyses, les perspectives du groupe demeurent favorables, avec notamment de nouveaux accessoires pour le pôle Jeu, et l'impact du démarrage du contrat Orange Espagne sur l'activité mobile.