Bigben Interactive : NACON ET PLANTRONICS DÉVOILENT UN CASQUE ET UNE MANETTE POUR LES JOUEURS PLAYSATION®4

La marque NACON s'associe avec Plantronics pour proposer un casque et une manette aux designs exclusifs, sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe

Lesquin (France), le 20 août 2018 - A l'occasion de la Gamescom 2018, NACON(TM) et Plantronics Gaming sont heureux d'annoncer leur collaboration pour la création et la distribution exclusives d'une manette et d'un casque aux designs en éditions limitées RIG et NACON, sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) pour PlayStation®4 (PS4(TM)).

Plantronics, qui figure parmi les leaders du marché de l'audio, est largement plébiscité par la communauté eSport pour ses casques RIG innovants qui procurent un avantage décisif dans la compétition. La jeune marque NACON, forte du succès critique et commercial de la manette Revolution Pro Controller 2, poursuit son objectif de mettre à la disposition des joueurs PS4(TM) du matériel répondant à leurs besoins spécifiques.

En tant que partenaires de longue date de SIEE, c'est tout naturellement que Plantronics et NACON unissent leur savoir-faire à travers l'édition limitée d'une manette et d'un casque destinés aux joueurs PS4(TM) les plus exigeants.

Revolution Pro Controller 2 - Édition Limitée RIG

RIG 500 PRO - Édition Limitée NACON

Revolution Pro Controller 2 - Édition Limitée RIG Spécialement conçu pour l'eSport, le Revolution Pro Controller 2 offre un niveau de performance supérieur et une prise en main parfaite pour le jeu sur PS4(TM). Dans cette édition limitée Plantronics RIG, la manette troque son revêtement noir mat pour une finition titanium. Caractéristiques techniques : · Compatible avec tous les systèmes PS4(TM). · Modes Advanced PS4(TM)/PC - personnalisez vos profils de jeu grâce à l'interface logicielle PC/MAC* : - Mapping des boutons - Courbe de réponse et portée des deux joysticks - Zone morte et sensibilité des gâchettes - Touches directionnelles configurable 4 ou 8 axes · 4x profils de jeu mémorisables dans la manette. · Joysticks innovants à l'amplitude de 46°. · Boutons PS, SHARE, OPTIONS, pavé tactile. · Prise casque 3.5mm. · 4 boutons de raccourcis (M1/M2/M3/M4). · Deux compartiments internes et 6 poids additionnels fournis pour ajuster sa prise en main. · Connexion filaire via câble renforcé USB Type-C (long. 3m), détachable pour le transport. * MAC OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra). Le mode PC Advanced n'est ni testé ni garanti par Sony Interactive Entertainment Europe. RIG 500 PRO - Édition Limitée NACON Dans le prolongement de la toute nouvelle gamme RIG 500 PRO Series, les designers de Plantronics Gaming ont réalisé un modèle de casque exclusive marqué du logo NACON, sous licence officielle PS4(TM). Les joueurs équipés du Revolution Pro Controller 2 pourront ainsi bénéficier de la qualité audio premium RIG, dont la technologie brevetée RIG Game Audio Dial, grâce à un adapteur spécial, permettant le contrôle du volume du bout des doigts. Caractéristiques techniques : · Écouteurs 50 mm de haute qualité pour une plus large réponse en fréquences. · Châssis et bandeau à la structure légère en moulage métallique, serre-tête ajustable. · Marquage du logo NACON à l'intérieur des haut-parleurs, sur le serre-tête et le châssis. · Contrôle du volume du bout des doigts avec RIG Game Audio Dial : un connecteur 3.5mm intégrant le contrôle du volume directement sur la manette sans-fil DUALSHOCK®4 ou Revolution Pro Controller 2 (via adaptateur spécial inclus). · Un micro amovible à réduction de bruit et avec une fonction « flip-to-mute ». · Des câbles amovibles qui peuvent facilement être échangés ou remplacés. · Des coussinets rembourrés bi-matière pour un équilibre entre confort et réduction du bruit ambiant. · Des chambres acoustiques isolées pour une distorsion réduite. Le Revolution Pro Controller 2 - Édition Limitée RIG et le RIG 500 PRO Édition Limitée NACON seront disponibles en octobre prochain aux prix publics conseillés** de 129,90 euros chacun. **Prix librement fixés par les revendeurs partenaires et pouvant ainsi varier selon les enseignes.

* * * A propos de NACON(TM): Nacon est une jeune marque innovante, spécialisée dans la conception d'accessoires gaming depuis 2014. L'objectif poursuivi par cette équipe de passionnés est de proposer aux joueurs les outils pour devenir des « gamers » à travers une gamme complète d'équipements de qualité. Proche de sa communauté grâce aux réseaux sociaux et déjà très présente sur les événements eSports et jeux vidéo (Gamer's Assembly, Paris Games Week, Dreamhack, GDC, E3, Gamescom), la marque Nacon est sans cesse à l'écoute des joueurs dans le but de proposer des périphériques toujours plus performants. www.nacongaming.com A propos de Bigben Interactive (www.bigben.eu) Acteur de premier plan de l'industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d'activités stratégiques du Gaming, du Mobile et de l'Audio. Solidement implanté en Europe depuis plus de trente ans, le Groupe a désormais une envergure pleinement internationale à travers un réseau de filiales et de partenaires déployé dans près d'une centaine de pays. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, BIGBEN ambitionne de figurer parmi les leaders mondiaux sur chacun de ses métiers. www.bigben.fr Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D'AFFAIRES 2017-2018 : 245,4M€ | EFFECTIF : 450 collaborateurs | INTERNATIONAL : 9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays. fr.bigben-group.com " ", "PlayStation", " ", " " and "" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIGBEN INTERACTIVE via Globenewswire