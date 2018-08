Bigben Interactive : NACON PRÉSENTE LE DAIJA ARCADE STICK POUR PS4™

Communiqué de presse

NACON PRÉSENTE LE DAIJA ARCADE STICK POUR PS4™

Le Daija Arcade Stick de NACON, sous licence officielle SONY INTERACTIVE

ENTERTAINMENT EUROPE, a été développé en collaboration

avec la joueuse professionnelle KAYANE

Lesquin (France), le 21 août 2018 - BIGBEN INTERACTIVE, concepteur et distributeur d'accessoires pour joueurs, et la marque NACON, présentent le tout nouveau Daija Arcade Stick sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PlayStation®4 (PS4™).

Parallèlement à cette annonce, les équipes de designers et d'ingénieurs de NACON sont heureuses d'officialiser leur collaboration avec Marie-Laure 'Kayane' Norindr, joueuse professionnelle, animatrice TV et spécialiste eSport, pour la conception et la promotion de ce nouvel accessoire. En travaillant de près avec NACON sur le développement du Daija Arcade Stick, Kayane a fait part de son expérience de professionnelle des jeux de combat pour permettre à l'équipe de proposer un arcade stick à la hauteur de la compétition.

CONTACT PRESSE

NACON - Clémence Bigeon - cbigeon@bigben.fr // Mercure Digital - Amélie Molvinger - am@mercure-digital.com

« Kayane est une joueuse brillante qui a su s'imposer sur la scène eSport tout en ayant conquis le cœur du grand public. » indique Yannick Allaert, Directeur du développement chez NACON. « Son expertise sur les jeux de combat, sa polyvalence et ses qualités humaines ont rendu cette collaboration extrêmement bénéfique. Après le succès des manettes Revolution Pro Controller, l'arrivée du Daija Arcade Stick dans notre gamme d'accessoires PS4™ est un nouveau défi à relever pour NACON et l'apport de Kayane tout au long de sa conception nous permettra de surprendre les joueurs une nouvelle fois. » conclut Yannick Allaert.

Entièrement optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de la sphère eSport, le Daija propose un design et des fonctionnalités innovantes, alliant confort de jeu et précision pour tous les titres de combat du moment. NACON a ainsi opté pour un joystick et des boutons d'actions du constructeur SANWA, plébiscités par de nombreux joueurs professionnels pour leur qualité et la facilité de personnalisation de leurs composants. Le Daija comprend également un indicateur LED de la position du joueur, semblable à ceux des manettes officielles NACON pour PS4™, ainsi qu'une prise casque pour une immersion totale et une communication facilitée pour le jeu en ligne.

Intégré au côté droit du plateau, le panneau de contrôle inclut tous boutons de navigation PlayStation, dont le pavé tactile, ainsi que les boutons de sélection de la plateforme (PS4™ et PS3™) et de configuration du joystick (Gauche / Droit ou croix directionnelle). Deux formats de joystick (balltop ou battop), deux artworks de couverture et un tournevis sont inclus pour permettre aux joueurs de personnaliser leur arcade stick.

Caractéristiques techniques Daija Arcade Stick de NACON :

Arcade stick pour PS4™ sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PS4™ et PS3™.

• Composants professionnels du constructeur référent SANWA

• Surface large et épurée : boutons de navigation placés sur le côté droit pour un accès facilité

• Prise casque 3.5mm

• Repose poignet texturé

• Motif de couverture personnalisable : 2x artworks et tournevis inclus

• Dessous avec revêtement moussé assurant une grande stabilité en jeu

• Commandes plateau - Joystick : 2 têtes interchangeables (format boule « balltop » ou poire « battop ») - Rangée haute : Carré / Triangle / R1 / L1 - Rangée basse : Croix / Rond / R2 / L2 - LED d'indication joueur

• Commandes côté droit - Boutons SHARE (SELECT) / OPTIONS (START) / R3 / L3 / PS - Bouton de sélection Mode de joystick (Gauche / Droit ou croix directionnelle) - Pavé tactile (mode PS4™ uniquement) - Bouton de sélection Plateforme (PS4™/PS3™/PC* X-Input)



*Compatibilité PC ni testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment Europe.

• Boutons de verrouillage pour bloquer l'ouverture du capot

• Compartiment interne : accès aux switches interchangeables, espaces de rangement pour le tournevis et le second joystick

• Câble USB 3 mètres avec compartiment de rangement à l'arrière de l'arcade stick

• Poids : 2,7 kg environ

• Dimensions : 380 x 260 x 121mm

Le Daija Arcade Stick de NACON sera disponible en Europe à l'automne 2018 au prix public conseillé de 199,90 euros.

Cliquez ici pour télécharger les visuels : https://bit.ly/2Bgufig

- Retrouvez NACON et BIGBEN à la GAMESCOM 2018, Hall 2.1, Stand A012 -

***

", "PlayStation", "", "" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

