Bigben Interactive : Rapport financier semestriel 2018/2019

1>ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformémentaux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la sociétéet de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-dessous présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant lessix premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre partiesliées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Lesquin, le 30 novembre 2018,

Le président du conseil d'administrationAlain FALC

2> RAPPORT D'ACTIVITE 2.1 LES FAITS MARQUANTS DU1ER SEMESTRE2018 2.1.1 Activité opérationnelle

Au 1er semestre 2018 / 2019, le chiffre d'affaires semestriel consolidé des activités poursuivies atteint 106,0 M€, enretrait de 3.7% par rapport au chiffred'affaires publié au 1er semestre 2017 / 2018.

Le chiffre d'affaires par zones géographiques a évolué comme suit:

en milliers d'eurosCumul 6 moisau 30 sept. 2018

3

Total Chiffre d'AffairesFrance

Benelux Allemagne Asie

Europe du Sud Amériques

Gaming Mobile Audio Groupe 47 478 47 953 10 541 105 972 26 511 47 580 6 193 80 283 6 091 116 694 6 901 5 468 44 689 6 201 3 438 30 1 970 5 437 5 964 184 996 7 144 7 7

Total Chiffre d'AffairesFrance

Cumul 6 moisau 30 sept. 2017

GamingMobileAudio

Groupe

37 232

15 750

58 24157 657

14 5709 229

110 042

82 636

Benelux Allemagne Asie

4 339 161 864 5 364

4 275 171 725 5 171

9 012 Europe du Sud

3 856

47 204

2 721 11 780

1 031

5 091

La croissance du Groupe Bigben Interactive au 1er semestre 2018 / 19 est essentiellement localisée dans le métier du Gaming (+27.5%) et notamment par les ventes digitales qui ont plus que doublé. Les deux autres métiers Mobile (-17,7%) et Audio (-27,7%) connaissent un recul du fait de conditions difficiles sur des marchés atones et ce, malgré la forte progression des ventesd'accessoires Mobilesous marque propreForce®(+28.8%) :

France: ventes en retrait de 2,8 %, malgré la progression des ventes sur le métier du Gaming (+ 68,3%) ; liée à une base de comparaison élevée dans les métiers Audio (opérations exceptionnelles au 1ersemestre de l'exercice antérieur) et Mobile (marché moins dynamique au 1ersemestre 2018/19 sur les nouveaux smartphones) malgré la forte progression (+36%) de la gammeForce®pour Bigben Connected ;

Benelux: hausse des ventes de 28,7% liée au Gaming avec le succès des accessoires et la distribution de titres supplémentaires pour le compte de Square Enix ;

Allemagne: ventes en progression de 19,9 % liée au succès des jeux Bigben sur ce territoire ;

Asie: Baisse significative des ventes export hors d'Europe (-53,8%) dû à un effet de base important (le 1ersemestre del'exercice précédent ayant connu une progression de +240%).

Europe du Sud: croissance très significative (+40,3%) des ventes liées à l'Edition physique des jeux sur ces territoireset accroissement des ventes Audio en Espagne (+45,2%).

Amériques: cette nouvelle catégorie correspond aux ventes non inter-compagnie de la filiale canadienne de Cyanide SA : Amusement Cyanide Inc.

Comptes consolidés IFRS, en millions d'eurosCumul 6 mois au30 septembre

2018

Produits des activités ordinaires dont 107,9 110,3 47,5 37,2 48,0 58,2 10,5 14,6 2,0 0,3 Charges opérationnelles (88,4) (98,2) EBITDA 19,5 12,1 7,4 Amortissements des immobilisations (10,8) (6,1) -4,7 Résultat opérationnel courant 8,7 6,0 2,7 Autres produits et charges opérationnelles (0,8) (0,4) -0,4 Résultat opérationnel 7,9 5,6 2,3 Résultat financier 0,8 (1,4) 2,1 Résultat avant impôt 8,7 4,3 4,4 Impôt (2,6) (0,1) -2,5 Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence Résultat net 6,1 4,2 1,9 Audio Autres produits opérationnels

Gaming

Mobile

2017 m€ % -2,4 -2,2% 9,8 -9,9%

Le résultat opérationnel courantest passé de5 998 k€au premier semestre 2017 / 18 à 8 719 k€ à la même période de l'exercice 2018 / 19. Un amortissement de558 k€ sur la clientèle issue de l'acquisition de ModeLabsGroup (opération courante) aété pris en compte sur ce semestre, au même titre que l'exercice précédent sur la même période.

Le résultat financierintègre au 1er semestre 2018 / 19 un gainde change €/$ de1 211k€ incluant l'évolution de la juste valeurdes instruments financiers dérivés,ainsi que le coût d'endettement de la dette bancaire levée.

Le résultat avant impôtest passé de 4 267k€ au 30 septembre2017 à 8 692k€au 30 septembre 2018.

Le résultat netde Bigben Interactive, après impôt et prise en compte des résultats mis en équivalence, atteint 6 136k€, contre4 214k€ à fin septembre 2017.

2.1.2 Autres éléments  Actionnariat  Augmentation de capital suite à l'acquisition définitive d'Actions Gratuites2017

153.260Actions Gratuites avaient été attribuées par le Conseil d'administration du 31 août 2017 aux membres du personnelsalariés et aux mandataires sociaux des entités du Groupe. L'acquisition définitive au bout d'un an était liée à une condition deprésence continue et à l'obtention d'un niveau prédéterminé de résultat opérationnel courant. L'ensemble des entités du Groupe ayant rempli leur condition de performance, la quantité de 143.760 Actions Gratuites 2017 définitivement acquises par 275 bénéficiaires résulte du départ de 26 bénéficiaires.

Il a été en conséquence procédé le 3 septembre 2018à l'émission de 143.760 actions nouvelles par incorporation de réserves.

Attribution d'Actions Gratuites 2018

Le Conseil d'administration du 3 septembre 2018 a attribué 230.201 Actions Gratuites aux membres du personnel salariés et aux mandataires sociaux des entités du Groupe soit 387 bénéficiaires dont 309bénéficiaires en France. L'acquisition définitive au bout d'un an est à nouveau liée à une condition de présence continue et à une condition de performance liée à l'obtention d'un niveau prédéterminé de résultat opérationnel courant. Sur la base de la quantité d'Actions Gratuites définitivement acquises,ilsera procédé à l'émission d'actions nouvelles par incorporation de réserves, une réserve spéciale indisponible égale au montant total nominal des 230.201 actions attribuées, soit 460.402€uros, ayant été constituée lors de l'attribution.