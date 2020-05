Bigben Interactive : Résultats Annuels 2019-2020

L'apport partiel d'actifs de l'activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 01 octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d'assurer la comparabilité des compte , les données comparatives sont issues des « comptes combinés » qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l'activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming. Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date