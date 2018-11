Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben annonce Spike Volleyball, première simulation de volley en salle. 50 équipes nationales, masculines et féminines, sont réunies dans un jeu qui adapte fidèlement les composantes de cette discipline. Vitesse, réflexe et collectif. Spike Volleyball sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 5 février 2019.