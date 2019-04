Bigben Interactive : annonce The Fisherman – Fishing Planet

additionnels à un modèle Premium, il offre la garantie aux joueurs de bénéficier d'une expérience de jeu complète et immersive.

The Fisherman - Fishing Planet retranscrit à la perfection toutes les subtilités de cet art qu'est la pêche. Les joueurs peuvent s'essayer à plusieurs types de pêche et tenter de ferrer plus de 100 espèces de poissons dont l'intelligence artificielle est basée sur le comportement réel propre à chacune. 18 zones de pêche sont également disponibles dans cette version premium, offrant des environnements lacustres et fluviaux à la végétation et aux terrains variés. Le catalogue d'équipement du jeu propose quant à lui plusieurs milliers de combinaisons, chaque élément ayant sa propre physique et ses propriétés hydrodynamiques uniques.

Le jeu offre également une immersion totale grâce au soin tout particulier apporté aux éléments de l'environnement. La zone géographique, les conditions climatiques, le moment de la journée, la faune et la flore : tout est pris en compte pour retranscrire un cadre des plus réaliste et influencer chaque partie de pêche. Si l'on ajoute à cela sa qualité sonore incluant le bruit de l'eau et le chant des insectes, le joueur n'aura qu'à fermer les yeux pour vivre un vrai moment de pêche tout en restant chez lui les pieds au sec devant sa console !

Contenu du jeu:

-110 espèces de poissons aux comportements réalistes.

-18 points d'eau magnifiques avec des reliefs de fond et leurs végétations propres.

-Des milliers de combinaisons d'équipements possibles, chacun avec des propriétés uniques.

-Une météo dynamique avec un cycle jour/nuit et différentes saisons.

-Des compétitions en ligne en solo et en équipe, un système de trophées et de classement.

Préparez vos appâts, la saison ouvrira cet automne sur PlayStationTM 4 et Xbox One.

